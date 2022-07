Ciclismo

Clamoroso al traguardo volante: Eekhoff batte van Aert!

TOUR DE FRANCE - Incredibile quello che succede al traguardo volante di Lavelanet: Wout van Aert è in fuga e non dovrebbe avere problemi a passare per primo, ma Nils Eekhoff gli contesta lo sprint e lo batte nettamente. Non se l'aspettava il belga? Sinceramente neanche noi...

