Ciclismo

Cort ancora in fuga, Jumbo-Visma da sballo, numero van Aert: gli highlights della quarta tappa

TOUR DE FRANCE - Nella quarta tappa si torna in Francia per la Dunkerque-Calais e i fuggitivi di giornata sono Magnus Cort Nielsen (ancora lui) e Anthony Perez. Il primo si prende cinque dei sei GPM di quarta categoria, mentre il secondo è l'ultimo a mollare. Una volta ripresi, sulla cote finale si scatena la Jumbo-Visma, che sgretola il gruppo e lancia van Aert verso la vittoria in solitaria.

00:03:11, 44 minuti fa