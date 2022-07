Ciclismo

Danimarca pazza per Jonas Vingegaard: accoglienza super a Copenhagen per il re del Tour

TOUR DE FRANCE - Jonas Vingegaard ha fatto un trionfante ritorno in Danimarca questo mercoledì dopo la sua vittoria al Tour de France 2022, decine di migliaia di persone si sono riversate in piazza per le strade di Copenhagen per applaudire ed omaggiare la maglia gialla 2022.

00:01:46, 32 minuti fa