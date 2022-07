LIVE: Dole - Losanna

Ciclismo, Tour de France 2022 - Dole-Lausanne: percorso, orari e dove vederla in tv

TOUR DE FRANCE - Arrivo in Svizzera per l'ottava tappa della Grand Boucle. Poche salite vere in questa frazione che potrebbe favorire una fuga da lontano per la costante ascesa del primo centinaio di chilometri. L'arrivo sulla collina dello Stadio Olimpico di Losanna non è per scalatori e strizza l'occhio a scattisti e attaccanti.