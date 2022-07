Ciclismo

Fair play Alpecin: l'ammiraglia fa la scia a Ewan per farlo rientrare

TOUR DE FRANCE - Caleb Ewan è protagonista di una brutta caduta e deve rincorrere per rientrare. L'australiano trova un alleato nell'ammiraglia della Alpecin-Fenix, che con fair play crea la scia per il velocista della Lotto finchè la moto della giuria non invita l'auto ad allontanarsi. Poco dopo, arriva il ringraziamento da parte dell'ammiraglia della stessa Lotto.

