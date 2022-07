Ciclismo

Figuraccia Philipsen! Esulta, ma ha già vinto van Aert

TOUR DE FRANCE - Wout van Aert vince con qualche secondo di margine la quarta tappa, ma Jasper Philipsen non se ne accorge ed esulta mentre transita sotto il traguardo. Non una bella figura per il corridore della Alpecin-Deceuninck, qualcosa di simile a quanto capitato al nostro Alberto Bettiol qualche giorno fa.

00:00:33, 29 minuti fa