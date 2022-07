Ciclismo

Forcing Quick-Step! E il gruppo si spacca in tre parti

TOUR DE FRANCE - Sembra una fase di tappa tranquilla, ma all'improvviso la Quick-Step decide di fare il forcing in discesa, forse per sfruttare il vento che soffia laterale. L'azione del Wolfpack spezza il gruppo in tre tronconi, anche se in una seconda fase i corridori attardati riescono a rientrare.

00:02:02, 23 minuti fa