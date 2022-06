Ciclismo

Ganna: "Crono Copenhagen? Parto per essere il migliore ma sarà dura. Capisco perché il Tour è..."

TOUR DE FRANCE - Filippo Ganna, stella della Ineos, è stato protagonista di un simpatico siparietto nel corso della presentazione dell'edizione 109 della Grand Boucle: "Ho già capito cosa rende speciale questa corsa, l'entusiasmo della gente. Copenhagen? E' la prima volta in questa città, ci tornerò di certo a visitarla non per le gare...".

00:00:57, 16 minuti fa