Ciclismo

Jumbo show, Pogacar ko e Vingegaard in giallo: gli highlights dell'undicesima tappa

TOUR DE FRANCE - Nell'undicesima tappa, la Albertville-Col du Granon, Mathieu van der Poel e Wout van Aert attaccano al chilometro zero e portano via una fuga di venti uomini. Sul mitico Galibier la Jumbo-Visma mette nel mezzo Pogacar, che però resiste alla grande. Si arriva alla salita finale e Jonas Vingegaard riesce a staccare lo sloveno, che va in crisi. Per il danese arrivano tappa e maglia.

00:05:08, 18 minuti fa