Tour de France. La UAE Emirates si presenta alla Grand Depart con una squadra forte e costruita intorno al fenomeno Tadej Pogacar. Dopo i successi del 2020 e del 2021, lo sloveno punta a un tris consecutivo riuscito in passato solo a Louison Bobet, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Indurain e Chris Froome. Insieme a lui ci sarà anche Matteo Trentin, uomo prezioso per coprire il nativo di Komenda sia nelle tappe di pianura che nelle frazioni vallonate (e E anche la squadra bi-campione uscente ha rivelato i suoi uomini per il. Lasi presenta alla di Copenaghen di venerdì 1° luglio con una squadra forte e costruita intorno al fenomeno. Dopo i successi del 2020 e del 2021, lo sloveno punta a un tris consecutivo riuscito in passato solo a Louison Bobet, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Miguel Indurain e Chris Froome. Insieme a lui ci sarà anche, uomo prezioso per coprire il nativo di Komenda sia nelle tappe di pianura che nelle frazioni vallonate (e sul pavè che vedremo sotto le ruote della carovana nella 5ª tappa ). Ma l'ex campione europeo potrebbe anche avere qualche giornata di libertà per mettersi in proprio.

Ad

Tour de France Trek-Segafredo all'attacco: Ciccone, Pedersen, Mollema le punte 23 MINUTI FA

Il ruggito di Trentin! Vittoria di classe, rivivi la volata

Rafal Majka (protagonista con Pogacar all'ultimo Giro di Slovenia), Brandon McNulty, Marc Soler e George Bennett per alzare la voce in salita, oltre a Mikkel Bjerg e Vegard Stake Laengen. Questo il commento di Pogacar: "Sono giunto alla mia terza partecipazione al Tour, sono davvero entusiasta. Abbiamo lavorato molto duramente tutto l’anno per prepararci a questo appuntamento, speriamo di regalare tre settimane di entusiasmante ciclismo a chi guarderà la corsa. L’annata fino a ora è stata proficua per tutta la squadra, la volontà è quella di proseguire questo buon andamento anche alla Grande Boucle. Sappiamo che non sarà facile, ci saranno tante sfide da affrontare, ma questo fa parte della magia del Tour”. Insieme ai due, ci saranno ancheper alzare la voce in salita, oltre a. Questo il commento di Pogacar: "Sono giunto alla mia terza partecipazione al Tour, sono davvero entusiasta. Abbiamo lavorato molto duramente tutto l’anno per prepararci a questo appuntamento, speriamo di regalare tre settimane di entusiasmante ciclismo a chi guarderà la corsa. L’annata fino a ora è stata proficua per tutta la squadra, la volontà è quella di proseguire questo buon andamento anche alla Grande Boucle. Sappiamo che non sarà facile, ci saranno tante sfide da affrontare, ma questo fa parte della magia del Tour”.

Pogacar campione incredibile: scambia il "cinque" con un tifoso

Anche il team manager Joxean Matxin ha commentato la scelta della formazione, spiegando cosa serva per provare a rivincere questa corsa. "Ogni anno la lotta per vincere il Tour de France si fa sempre più intensa e complicata, quindi tutto ciò che si può fare da parte nostra è preparare al meglio questo appuntamento e creare una fiducia massima e uno spirito di gruppo tra i membri della nostra squadra. La nostra ambizione è quella di vincere con Pogačar, per fare questo abbiamo costruito attorno a Tadej una squadra forte. La base della formazione per il Tour è simile a quella che ha corso in Francia l’anno scorso: era un gruppo già forte, sul quale abbiamo effettuato pochi, ma significativi, innesti in ruoli chiave. Dallo studio per percorso abbiamo notato che non sarà una corsa semplice. Il livello della concorrenza è molto alto, ma abbiamo fiducia nelle nostre qualità, sapendo che Tadej e i suoi compagni possono ambire a grandi risultati”.

Arrivo in parata, Pogacar e Majka ingiocabili: rivivi la festa

Tour de France Le incognite di Alaphilippe: "Vorrei essere al Tour ma..." 25/06/2022 A 08:16