LIVE: Le Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne

Ciclismo, Tour de France 2022 - Bourg d'Oisans-Saint Etienne: percorso, orari e dove vederla in tv

TOUR DE FRANCE - Si lasciano le montagne, ma la tappa numero 13 non è affatto scontata. I pretendenti alla maglia verde non vorranno farsi sfuggire l'arrivo di Saint-Etienne, ma le possibilità per attacchi da lontano e colpi di mano non mancano. Tappa dallo scenario molto incerto.