LIVE: Carcassonne - Foix

Ciclismo, Tour de France 2022 - Carcassonne-Foix: percorso, orari e dove vederla in tv

TOUR DE FRANCE - Prima tappa pirenaica senza arrivo in salita. Si affrontano il Port de Lers e il Mur de Péguère, in una giornata favorevole alla fuga. Dopo il giorno di riposo e con l'ultima cima a quasi 30 km dal traguardo potremmo avere una giornata interlocutoria per la classifica generale.