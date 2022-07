27 luglio 2014, otto anni oggi, fu la volta di Vincenzo Nibali. L'ha fatto davvero, lo Squalo. Primo - anzi, primissimo - nella corsa in bicicletta più importante che c'è. Come il pioniere Bottecchia, come Coppi e come Bartali, come Gastone Nencini e Felice Gimondi, come, ultimo tra gli italiani prima di quel giorno, Marco Pantani. Ha vinto la Grande Boucle e completato la Santissima Trinità del pedale con Giro e Vuelta. Un'impresa memorabile, folle, epocale. Di quelle che fanno cambiare il colore ai giornali. Il leone di peluche in un mano, un folto mazzo di rose gialle nell'altra. Gli occhi che vagano, smarriti e orgogliosi, a destra e a sinistra. Il discorso di rito, i ringraziamenti, l'inno. Siamo sugli Champs-Élysées, è il momento della festa. Pochi giorni fa è toccata a Jonas Vingegaard, nuovo re del Tour de France . Il, otto anni oggi, fu la volta di. L'ha fatto davvero, lo Squalo. Primo - anzi, primissimo - nella corsa in bicicletta più importante che c'è. Come il pioniere Bottecchia, come Coppi e come Bartali, come Gastone Nencini e Felice Gimondi, come, ultimo tra gli italiani prima di quel giorno, Marco Pantani. Ha vinto la Grande Boucle e completato ladel pedale con Giro e Vuelta. Un'impresa memorabile, folle, epocale. Di quelle che fanno cambiare il colore ai giornali.

Da Sheffield ad Arenberg

Sono passati otto anni, eppure siamo in un'epoca molto lontana rispetto al ciclismo odierno. Vincenzo, però, sembra un passo avanti con i tempi. Fantasia, coraggio, capacità di lettura. Tutte qualità che emergono già nella seconda tappa, quando la corsa si trova ancora nel Regno Unito. Nel finale verso Sheffield, l'ultima cote riduce il gruppo a un nobile drappello di una ventina di corridori. Il favorito è Peter Sagan, che chiude su tutti gli attacchi che partono a raffica. Non risponde a Nibali, però, che parte deciso ai -2. Il fido Fuglsang fa buona guardia, il siciliano non si volta più e anticipa i rivali di un paio di secondi. Tanto basta per prendersi anche la maglia gialla. Sono le prime scaramucce tra i big, quisquilie rispetto a ciò che succede tre giorni più tardi.

Quando Nibali vinse il Tour sul pavé nel 2014: Froome e Contador ko

È il giorno del temutissimo pavè, diabolica variabile verso Arenberg. Vincenzo quel giorno non vince, ma nell'immaginario collettivo questa tappa resta il capolavoro di quel Tour e forse - insieme alla Milano-Sanremo del 2018 - della sua carriera. In una giornata da tregenda, tra diluvio e vento gelido, lo Squalo si esalta come non mai nel fango. Sempre nelle prime posizioni, all'attacco, come un navigato signore della Parigi-Roubaix. E mentre lui brilla, scortato dai fidi Westra e Fuglsang, i suoi rivali naufragano. Chris Froome è addirittura costretto al ritiro dopo l'ennesima caduta, mentre Alberto Contador paga oltre tre minuti da Vincenzo sul traguardo. Poco meglio fanno i vari Valverde, Talansky, Mollema. Vince Boom, ma poco importa: il messinese ha già preso il largo in classifica. E L'Equipe lo definisce dantesque.

Planche, Alpi e Pirenei

Il Tour è appena cominciato, ma ha già il suo padrone incontrastato. E poco importa che Nibali abbia ceduto il simbolo del primato a Tony Gallopin, leader per un giorno dopo una fuga vincente. Il 14 luglio, giorno di festa in Francia, si scala la La Planche des Belles Filles per la seconda volta nella storia della Grande Boucle. Vincenzo ha due marce in più rispetto alla concorrenza, orfana da qualche chilometro anche di Alberto Contador (caduto nella discesa del Col du Platzerwasel). Lo Squalo viene lanciato da Michele Scarponi e si mette in proprio ai -2,5. Va a riprendere tutti i fuggitivi, per ultimo Purito Rodriguez, e torna a vestirsi di giallo, stavolta in maniera definitiva.

Quando Nibali conquistò la gialla al Tour a La Planche des Belles Filles

La classifica finale del Tour 2014

1. V. NIBALI (ITA) - Astana 89h59'06'' 2. J.C. PERAUD (FRA) - Ag2R +7'37'' 3. T. PINOT (FRA) - FDJ +8'15'' 4. A. VALVERDE (ESP) - Movistar +9'40'' 5. T. VAN GARDEREN (USA) - BMC +11'24'' 6. R. BARDET (FRA) - Ag2R +11'26'' 7. L. KÖNIG (CZE) - NetApp +14'32'' 8. H. ZUBELDIA (ESP) - Trek +17'57'' 9. L. TEN DAM (NED) - Belkin +18'11 10. B. MOLLEMA (NED) - Belkin +21'15''

I rivali scivolano indietro in classifica, quello di Nibali è un assolo. La perla successiva arriva a Chamrousse, nella prima tappa alpina e nel giorno del centenario della nascita di Gino Bartali. Sulla rampa finale, gli ultimi a resistere sono Leopold König e Rafal Majka, che il siciliano stacca a 3 chilometri dal traguardo senza scattare, semplicemente continuando la sua progressione. Terzo successo, ma il primo di giallo vestito. In classifica, i più immediati inseguitori sono Alejandro Valverde e Romain Bardet, già lontanissimi. E i distacchi lievitano ancora tra Alpi e Pirenei, fino alla pietra tombale di Hautacam. L'ennesima dimostrazione di forza e di imbarazzante superiorità su qualsiasi rivale. Chris Horner accende la miccia ai -10 e Nibali (che con lo statunitense ha un conto in sospeso dopo la Vuelta dell'anno prima) salta subito alla sua ruota. Bisogna attendere molto poco perchè Vincenzo si involi in solitaria. La sua danza verso il traguardo non ha mai un'incertezza, è attesa e godimento puro verso il traguardo, dove lui si batte la mano sul cuore e alza il pugno al cielo. È fatta. La cronometro di Perigueux serve solo a definire la classifica generale, con Vincenzo che rifila altri secondi pesanti a tutti i rivali. È tempo delle celebrazioni, è tempo di dire: "Merci, Nibalì".

Nibali da solo a Val Thorens: la sua ultima impresa al Tour

