Ciclismo

"Non la vuole!" Pinot non prende la borraccia, Magrini si arrabbia

TOUR DE FRANCE - Thibaut Pinot è impegnato a tutta sull'ultimo GPM per provare a riprendere il fuggitivo Bob Jungels. Quando uno della sua squadra gli offre una borraccia lui la evita e Riccardo Magrini, in telecronaca, si arrabbia con l'uomo per essersi messo sulla strada del corridore.

00:00:33, 40 minuti fa