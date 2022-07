Ciclismo

Numero Jungels, Pinot respinto, Pogacar ha fame: gli highlights della nona tappa

TOUR DE FRANCE - Nella nona tappa c'è gloria per Bob Jungels, che trionfa e torna a mettere in bacheca un successo pesante dopo circa tre anni. Nel finale Thibaut Pinot lo impensierisce, ma il francese cede in fondo e viene superato anche da Castroviejo e Verona. Tra i big si stacca Martinez e fatica ancora Vlasov. Pogacar allunga nel finale e insieme a Vingegaard guadagna tre secondi.

00:02:10, 20 minuti fa