Ciclismo

Pedersen, brutto rischio: la macchina si allarga e per poco non lo tocca

TOUR DE FRANCE - Fasi concitate di corsa per Mads Pedersen, che mentre cerca di rientrare in gruppo rischia di sbattere contro un'ammiraglia che si stava allargando troppo. Fortunatamente non è successo nulla.

00:02:32, 13 minuti fa