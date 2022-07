Ciclismo

Philipsen beffa van Aert e Pedersen! Rivivi la volata

TOUR DE FRANCE - Jasper Philipsen vince la quindicesima tappa regolando in volata Wout van Aert e Mads Pedersen sul traguardo di Carcassonne. Per il corridore della Alpecin-Deceuninck per il primo successo alla Grande Boucle.

00:01:49, un' ora fa