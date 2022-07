Ciclismo

Pogacar è sempre lì, ma stavolta vince van Aert! Rivivi l'arrivo

TOUR DE FRANCE - Wout van Aert vince l'ottava tappa con arrivo a Losanna, battendo Michael Matthews e Tadej Pogacar sullo strappo finale. Per il belga è il secondo successo in questa Grande Boucle e l'ottavo in carriera su queste strade (più uno nella cronosquadre).

00:01:20, 22 minuti fa