L'arrivo di Losanna, che ha visto il trionfo di van Aert , non cambia in realtà le classifiche.sempre in maglia gialla e leader della classifica giovani (maglia bianca a Pidcock), mentreconserva sempre 1 punto di vantaggio su Pogacar nella classifica scalatori. Ineos Grenadiers resta la miglior squadra davanti alla Jumbo Visma. Chi fa il colpaccio è proprioche, con la vittoria, incrementa il proprio vantaggio per il discorso maglia verde: ora ha un +115 punti su