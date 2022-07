LIVE: Rodez - Carcassonne

Ciclismo, Tour de France 2022 - Rodez-Carcassonne: percorso, orari e dove vederla in tv

TOUR DE FRANCE - La seconda settimana si conclude con una tappa per velocisti, sulla carta tranquilla per gli uomini di classifica. Il percorso non è un biliardo, ma con il ritmo dettato dalle squadre degli sprinter si dovrebbe vivere una delle poche volate di gruppo di questi primi 15 giorni.