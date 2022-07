Ciclismo

Roglic c'è! Lo scatto a fine salita per testare Pogacar

TOUR DE FRANCE - La Jumbo-Visma si scatena per provare a mettere in difficoltà Pogacar e anche Primoz Roglic si mette in proprio. Lo sloveno attacca alla fine della salita per lanciarsi in discesa.

00:00:49, 17 minuti fa