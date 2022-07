Ciclismo

Scodata in discesa! Il corridore della BikeExchange si salva con un miracolo

TOUR DE FRANCE - La BikeExchange conduce il gruppo nella disperata rincorsa per chiudere sulla fuga. E in un tratto veloce di discesa, il secondo della fila sbanda pericolosamente e riesce a rimanere in sella con un numero miracoloso. Che spavento!

00:00:39, 17 minuti fa