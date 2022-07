Ciclismo

Tour 360: Clarke sul pavé, Roglic a terra, van Aert tiene

Simon Clarke vince la tappa del pavé, quinta frazione del Tour de France 2022. Tappa in cui succede di tutto, particolare per la Jumbo Visma che rischia di perdere Van Aert, a terra. Finisce giù anche Roglic che si rialza con una spalla lussata e dice addio ai sogni in giallo . Commentiamo a Tour 360 con Giulia Cicchinè, Moreno Moser e Luca Gregorio.

00:25:52, un' ora fa