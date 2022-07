Pirenei e una cronometro (quasi tutta piatta) di 40,7 km. Questo è l'itinerario da Carcassonne a Parigi, in questa ultima settimana del Tour 109, con in mezzo due tappe per velocisti. Pogacar riuscirà a recuperare i 142 secondi persi nella Vingegaard non è un signor nessuno e l'ha dimostrato rispondendo a tutti gli scatti dello sloveno, Tre tappe di salita suie una cronometro (quasi tutta piatta) di. Questo è l'itinerario da Carcassonne a Parigi, in questa ultima settimana del Tour 109, con in mezzo due tappe per velocisti.riuscirà a recuperare inella tappa di Galibier e Granon ? Ma quanto riuscirà a recuperare prima della crono, e dove soprattutto?non è un signor nessuno e l'ha dimostrato rispondendo a tutti gli scatti dello sloveno, prima sull'Alpe d'Huez poi nella tappa di Mende . Abbiamo fatto un giochino, a questo punto, una sorta di tabella della rimonta per Pogacar (ammesso che il capitano della UAE Emirates rimonti, è un giochino). 10'' di qua, 1' di là, 50'' di lì: andiamo a studiare tappa dopo tappa il terreno di scontro tra i due e potremo capire se Pogacar riuscirà nel sorpasso prima di Parigi.

tappa 16: Carcassone-Foix - Pogacar recupera 40''

Prima tappa pirenaica. Non c'è l'arrivo in salita, ma i 27 km finali, quasi tutti in discesa, potrebbero comunque invogliare ad un attacco. Soprattutto considerando lo scollinamento precedente sul temibile Mur de Péguère (9,3 km al 7,9%).

La scalata del Mur de Péguère in 3D, si tocca il 18% di pendenza

Vingegaard non è un fenomeno in discesa e, se colto di sorpresa, potrebbe perdere nei confronti di Pogacar. Stima ottimistica? Lo sloveno potrebbe guadagnare 40''.

tappa 17: Saint Gaudens-Peyragudes - Pogacar recupera 10''

Si comincia a fare sul serio. C'è la tappa con arrivo a Peyragudes, un GPM di 1a categoria (8 km al 7,8% di media), con tratto finale al 16%. E prima del Peyragudes ci sarà il Col de Val Louron-Azet, altro GPM di 1a categoria. Pogacar potrebbe provare anche sul penultimo GPM ma, obiettivamente, mancherebbe molto per arrivare al traguardo.

Peyragudes durissimo, si arriva al 16%: la salita in 3D

Meglio aspettare per dare il tutto per tutto sull'ultima salita. Salita dura, ma difficile fare la differenza su Vingegaard. Magari Pogacar potrà guadagnare qualcosa con gli abbuoni in caso di vittoria.

tappa 18: Lourdes-Hautacam - Pogacar recupera 1'

È la tappa decisiva di questo Tour de France e, soprattutto, l'ultima tappa di salita. Avremo Col d'Aubisque, Col de Spandelles e Hautacam. Un GPM di 1a categoria e due hors catégorie: qui si che si potrà fare la differenza, magari sperando di fare corsa dura sulle prime due salite.

L'ultima salita decisiva di questo Tour: la scalata dell'Hautacam in 3D

È vero che Pogacar è 'senza squadra', ma Majka, Soler e McNulty potrebbero anche spendere il tutto per tutto sulle prime due salite per far faticare i Jumbo Visma e Vingegaard, in modo tale da creare l'uno contro uno sull'ultimo GPM. E da lì Pogacar avrà l'occasione di sfrecciare e andarsene in vetta. È una salita, quella dell'Hautacam, dove si può dare anche più di 1 minuto al proprio avversario.

Tappa 20: crono Lacapelle Marival-Rocamadour - Pogacar recupera 50''

Se Pogacar avrà rispettato la tabella di marcia vista qui sopra, si ritroverebbe - alla crono di Rocamadour - a 32'' da Vingegaard. Un margine recuperabile se Pogacar dovesse fare il Pogacar. Vingegaard non è fermo a cronometro e l'ha dimostrato, ma lo sloveno è un cronoman vero e ha già vinto due prove contro il tempo al Tour de France. E questa sarà una crono (quasi) piatta e molto lunga (40,7 km). Si pagheranno le conseguenze della stanchezza e Vingegaard potrebbe cedere ancora. Non crediamo che lo sloveno possa guadagnare più 1'' a km. Però arrotondiamo un po' e facciamo che lo sloveno dia 50'' a Vingegaard. Basterebbero per il sorpasso e per vincere il Tour.

