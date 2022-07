Quick Step Alpha Vinyl non è andata tanto bene. La squadra di Lefevere puntava a questa tappa, visto il probabile arrivo in volata. Così è stato, con Philipsen a Fabio Jakobsen non è riuscito ad essere della partita. Il velocista della squadra belga, infatti, si era già staccato sulla Côte des Cammazes, l'ultima salita di giornata, con le squadre dei passisti veloci che hanno imposto un ritmo forsennato proprio per 'eliminare' i velocisti puri. E così è stato. La Quick Step ha anche perso per strada Michael Morkov che ha corso la tappa sulla falsa riga di quanto fatto nella giornata precedente da Caleb Ewan. Niente da fare per Morkov, però, col danese che è arrivato al traguardo Parlavamo della brutta giornata della Jumbo Visma , ma anche quella dellanon è andata tanto bene. La squadra di Lefevere puntava a questa tappa, visto il probabile arrivo in volata. Così è stato, con battere van Aert e Pedersen a Carcassonne , manon è riuscito ad essere della partita. Il velocista della squadra belga, infatti, si era già staccato sulla Côte des Cammazes, l'ultima salita di giornata, con le squadre dei passisti veloci che hanno imposto un ritmo forsennato proprio per 'eliminare' i velocisti puri. E così è stato. La Quick Step ha anche perso per stradache ha corso la tappa sulla falsa riga di quanto fatto nella giornata precedente da Caleb Ewan. Niente da fare per Morkov, però, col danese che è arrivato al traguardo oltre il tempo massimo . Quello di oggi era fissato a +53'29''.

Ad

Tour de France Vince Philipsen, van Aert 2°! La Jumbo trema: Vingegaard a terra 6 ORE FA

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Romain Bardet Geraint Thomas Adam Yates Nairo Quintana David Gaudu

Il tempo massimo era aumentato del 20% rispetto al tempo del vincitore (quello di Philispen di 4h27'27''). Morkov sarebbe dovuto arrivare a Carcassonne entro e non oltre i 53'29'', ma è giunto al traguardo dopo 1h05'40''. La Giuria dei commissari, inoltre, non ha chiuso un occhio (a volte è successo) perché già era stata di manica larga aumentando il tempo della tappa del 20%, considerando che quella di Carcassonne non era considerata una frazione di alta categoria.

Brutte notizie per la Quick Step e, soprattutto, per Fabio Jakobsen. Come farà a 'sopravvivere' il corridore neerlandese nelle prossime, intense, tappe pirenaiche? Non solo, i velocisti avrebbero - in teoria - altre chance da qui a Parigi. Jakobsen, dovesse superare i Pirenei, si troverebbe senza il suo ultimo uomo per le tappe di Cahors e quella finale sugli Champs Élysées.

Caleb Ewan arriva col carro scopa ma ce la fa anche oggi: eroico!

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53