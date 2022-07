Rocamdour, Van Aert e Ganna, come al solito favoriti, anche se i due sono stati beffati per bene nella prima crono di questo Tour, Ultima tappa decisiva del Tour de France. C'è la cronometro, lunga, di con una prova di 40,7 km che non si vedeva da tempo nei Grandi Giri. C'è ancora qualcosa da dire in questo Tour? Difficile, anzi improbabile, che le posizioni sul podio possano cambiare, ma dietro c'è ancora bagarre per il 5° posto, per esempio, con la sfida Quintana-Meintjes-Vlasov . E poi, soprattutto, quel che riguarda il successo di tappa., come al solito favoriti, anche se i due sono stati beffati per bene nella prima crono di questo Tour, quando Lampaert vinse a Copenaghen . Andiamo a vedere gli orari di partenza dei favoriti e degli uomini di classifica.

Gli orari di partenza dei primi 15 della classifica

Corridore Orario di partenza Luis León Sánchez 16:32 Thibaut Pinot 16:34 Neilson Powless 16:36 Bob Jungels 16:38 Valentin Madouas 16:40 Adam Yates 16:42 Alexey Lutsenko 16:44 Romain Bardet 16:46 Aleksandr Vlasov 16:48 Louis Meintjes 16:50 Nairo Quintana 16:52 David Gaudu 16:54 Geraint Thomas 16:56 Tadej Pogacar 16:58 Jonas Vingegaard 17:00

Degli uomini di classifica, il 'primo' a partire è Luis León Sánchez alle 16.32, prima di Pinot, Powless e Jungels. I corridori partiranno ogni due minuti, dall'83° atleta in gara in poi. Il primo della top 10 è Adam Yates alle 16:42, poi via via tutti gli altri. Geraint Thomas inizia alle 16:56, seguiranno Pogacar (16:58) e Vingegaard (17:00) che chiuderà la crono.

Gli orari di partenza degli altri favoriti

Corridore Orario di partenza Mikkel Bjerg 13:20 Yves Lampaert 13:29 Maciej Bodnar 13:32 Mads Pedersen 14:02 Filippo Ganna 14:05 Mattia Cattaneo 14:06.30 Stefan Bissegger 14:21.30 Christophe Laporte 14:38 Jan Tratnik 14:39.30 Benjamin Thomas 15:10 Nelson Oliveira 15:12 Jonathan Castroviejo 15:20 Maximilian Schachmann 15:26 Alberto Bettiol 15:30 Stefan Küng 15:50 Dylan van Baarle 15:52 Wout van Aert 16:16 Brandon McNulty 16:22

Ecco invece la partenza dei favoriti. Bjerg è il primo dei nostri 'papabili' e parte quasi subito, alle 13:20. Poi toccherà a Lampaert alle 13:29. Sì sì proprio Yves Lampaert che è stato campione nazionale belga a cronometro, proprio prima del Tour, e poi ha conquistato la crono iniziale di Copenaghen. La nostra attenzione si catalizzerà tutta su Filippo Ganna alle 14:05 e poi faremo il tifo per lui. Dopo 5 cronometro vinte al Giro, speriamo ne conquisti una anche al Tour. Occhio però al campione europeo Küng (15:50) e il solito Wout van Aert (16:16).

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

