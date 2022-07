Copenaghen (Filippo Ganna favorito numero 1 per indossare la prima maglia gialla di questa edizione. Non mancheranno però gli avversari per il campione del mondo. Dagli specialisti van Aert, Bissegger e Küng, a gente come Roglic (Pogacar che di cronometro importanti ne hanno già vinte in carriera. Per Ganna, comunque, è il debutto assoluto al Tour de France dopo due anni consecutivi al Giro d'Italia. E al Giro fece subito il 'botto', vincendo la crono del debutto, la Francesco Moser nel 1975 e Guido Bontempi nel 1988. Il Tour 109 si apre con la cronometro di guarda il percorso in dettaglio ), con il nostrofavorito numero 1 per indossare la prima maglia gialla di questa edizione. Non mancheranno però gli avversari per il campione del mondo. Dagli specialisti van Aert, Bissegger e Küng, a gente come il campione olimpico ) eche di cronometro importanti ne hanno già vinte in carriera. Per Ganna, comunque, è il debutto assoluto al Tour de France dopo due anni consecutivi al Giro d'Italia. E al Giro fece subito il 'botto', vincendo la crono del debutto, la Moreale-Palermo quando piazzò subito il record di miglior media oraria in una crono del Giro . Ganna, inoltre, potrebbe diventare il terzo italiano a vincere la crono iniziale al Tour doponel 1975 enel 1988.

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022?

Filippo Ganna prenderà il via alle 17.03, in un momento molto 'trafficato'. Un minuto più tardi partirà l'altro favorito Wout van Aert. E alle 17.05 parte anche Tadej Pogacar. Primoz Roglic, invece, ha preferito partire molto prima: la cronometro del campione olimpico comincerà alle 16.20. Parlando di italiani, occhio anche Mattia Cattaneo che comincerà invece alle 17.00.

Favoriti e specialisti

Corridore Orario Stefan Bissegger 16:07 Mathieu van der Poel 16:11 Jan Tratnik 16:13 Benjamin Thomas 16:14 Bob Jungels 16:18 Primoz Roglic 16:20 Mikkel Bjerg 16:21 Mads Pedersen 16:26 Stefan Küng 16:34 Geraint Thomas 16:41 Jonas Vingegaard 16:42 Nelson Oliveira 16:59 Mattia Cattaneo 17:00 Maximilian Schachmann 17:01 Filippo Ganna 17:03 Wout van Aert 17:04 Tadej Pogacar 17:05 Magnus Cort Nielsen 17:13 Kasper Asgreen 17:22 Brandon McNulty 17:27 Rigoberto Uran 17:35 Yves Lampaert 17:44 Jonathan Castroviejo 18:31 Alberto Bettiol 18:41

E gli ultimi 10 a partire? Beh non avremo i papabili alla vittoria del Tour de France, con tutte le squadre che hanno puntato su un ultimo nome non così importante per ultimo. Anche per le possibilità che venga a piovere. Anche se Pidcock alle 18.53 può ingolosire...

Gli ultimi 10 a partire

Corridore Orario Kristian Sbaragli 18:45 Michael Storer 18:46 Kamil Gradek 18:47 Pierre-Luc Périchon 18:48 Imanol Erviti 18:49 Mikkel Honoré 18:50 Nils Politt 18:51 Oliver Naesen 18:52 Thomas Pidcock 18:53 Nathan Van Hooydonck 18:54 Marc Soler 18:55

Dove guardare la prima tappa in diretta tv e live streaming

La prima tappa del Tour de France 2022, la Copenaghen-Copenaghen, sarà trasmessa in DIRETTA integrale a partire dalle 16.00 su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

