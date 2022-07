Aigle, a casa dell'UCI, e si torna in Francia con l'arrivo di Châtel su una salita tosta nonostante non sia segnata come GPM. Di GPM ce ne sono già quattro, con 3743 metri di dislivello. In realtà sarà una tappa molto difficile che metterà a dura prova la resistenza dei corridori che arrivano un po' stanchi dopo i primi 8 giorni a tutta. Occasione ideale per vedere una fuga arrivare al traguardo: al momento c'è stata la sola fuga vincente di Pogacar dopo aver Dopo la tappa di Losanna , ecco la frazione che chiude la prima settimana di Tour. Si parte da, a casa dell'UCI, e si torna in Francia con l'arrivo di Châtel su una salita tosta nonostante non sia segnata come GPM. Di GPM ce ne sono già quattro, con. In realtà sarà una tappa molto difficile che metterà a dura prova la resistenza dei corridori che arrivano un po' stanchi dopo i primi 8 giorni a tutta. Occasione ideale per vedere una fuga arrivare al traguardo: al momento c'è stata la sola fuga vincente di Simon Clarke ad Arenberg . Poi bisognerà vedere cosa vorrà faredopo aver vinto già due tappe : attaccherà anche oggi?

Dove seguire la 9a tappa del Tour in diretta tv e live streaming

La nona tappa del Tour de France 2022 sarà trasmessa in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Il percorso

Si chiude la prima settimana del Tour con una tappa 'dedicata' all'UCI. Si perché, si parte da Aigle, dalla sede dell'UCI, con la prima ora di corsa caratterizzata dal passaggio sulla Côte de Bellevue (4,3 km al 4%). Niente di che, ma sarà un'occasione per i fuggitivi di giornata di prendere il largo. Dopo il Col des Mosses (13,3 km al 4,1%), si comincia a fare sul serio con 2 GPM di 1a categoria nello spazio di 50 km. Prima il Col de la Croix (8,1 km al 7,6%), poi c'è il Pas de Morgins (15,4 km al 6,1%), ma mancherà ancora un po' al traguardo. Esattamente 9,8 km tra la discesa - dopo l'ultimo GPM - e la salita di Châtel, non segnata però come GPM. Ultima asperità di 4 km al 4,6%, con picco al 7% nel tratto centrale. Nuova occasione per gli uomini di classifica di guadagnare qualche secondo rispetto ai rivali.

Tutte le salite

-Al km 37,1 Côte de Bellevue (4a categoria): 4,3 km al 4%;

-Al km 108,5 Col de Mosses (2a categoria): 13,3 km al 4,1%;

-Al km 131,8 Col de la Croix (1a categoria): 8,1 km al 7,6%;

-Al km 183,1 Pas de Morgins (1a categoria): 15,4 km al 6,1%, con picco all'8,6%;

-Al km 129,9 Châtel (no GPM): 4 km al 4,6%, con picco al 7%;

I favoriti

Nuova occasione per i cacciatori di fughe che, con pochissimi metri di pianura, dovrebbe riuscire ad arrivare al traguardo senza che il gruppo incomba minaccioso per la solita battaglia tra big. Ci riproveranno sicuramente Kämna e Teuns dopo il tentativo di La Planche des Belles Filles. Ci proverà sicuramente Woods dopo un avvio di Tour anonimo. Ci aspettiamo qualcosa anche dai vari Fuglsang, Ruben Guerreiro e Barguil.

E Pogacar? Se la fuga dovesse essere neutralizzata, lo sloveno cercherà sicuramente un'altra affermazione personale, così come ha fatto nel finale di Losanna. Perché non portare un'altra vittoria a casa? In caso di arrivo con gli uomini di classifica, tutti gli altri proveranno a sfidarlo. Guardando la salita potrebbe essere più affine a corridori come Roglic e Yates rispetto agli altri rivali.

Italiani in fuga? Chissà se voglia riprovarci Mattia Cattaneo che, dopo aver preso il numerino rosso per la tappa di Losanna, dovrebbe piuttosto rifiatare un attimo e aiutare Jakobsen a portare a casa la pelle. C'è sempre Giulio Ciccone, ma l'abruzzese non viene dato in perfette condizioni.

Kämna, Woods, Teuns *****

Barguil, Fuglsang, Ruben Guerreiro ****

Pogacar, Roglic, Adam Yates, Latour, Lafay, Pidcock ***

Geschke, Schachmann, Mollema, Lutsenko, Storer, Vingegaard, Vlasov, Caruso **

Pinot, Madouas, Rolland, Ion Izagirre, Konrad, Gaudu, Bardet, Wellens, Mohoric, Cattaneo, Meintjes *

Info utili

-Orario di partenza: 12.45;

-Orario d'arrivo: tra le 17.28 e le 18.02;

-Lunghezza: 192,9 km;

-Dislivello: 3743 metri;

-GPM: 4;

