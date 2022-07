la fuga della fuga' andandosene da solo ai -43 km dal traguardo. Fermato dalla protesta Alberto Bettiol è stato poi nominato combattivo di giornata (il secondo italiano quest'anno È stato uno dei primi ad animare la fuga di giornata, poi ha provato '' andandosene da solo ai -43 km dal traguardo. Fermato dalla protesta dei manifestanti per il clima , si è un po' bloccato, ma ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria di Magnus Cort Nielsen è stato poi nominato combattivo di giornata (il secondo italiano quest'anno dopo Mattia Cattaneo ), ma spera che la prossima volta che salirà sul podio sarà per la vittoria di tappa.

Ho pensato alla fuga della fuga. Poi dopo la 'pausa' mi si sono bloccate le gambe

È stato tutto casuale. Quando sei davanti con un gruppo così grande gli accordi non sono magnifici. Mi sono trovato davanti, ho visto che dietro c’era un buco e ho pensato alla fuga dalla fuga, come si dice in questi casi. Purtroppo nessuno è venuto con me e ho pensato allora di giocare di squadra. La protesta? Quando sono ripartito ha avuto brutte sensazioni, le gambe mi si sono un po’ bloccate perché comunque siamo stati fermi 10-15 minuti. Io ce l’ho fatta. Quando parti non pensi a niente, poi la Giuria mi ha fatto notare che la cosa era ben grave. Anch'io sinceramente ho pensato come si potesse fare

Cort Nielsen mi ha detto che senza di me non avrebbe vinto...

Ho cercato di arrivare ai piedi dell’ultima salita con più tempo possibile, poi sono arrivati da dietro e ho tirato un sospiro di sollievo. A quel punto mi sono detto ‘ormai le mie carte me le sono giocate e me le gioco tutte’ e sono ripartito. Purtroppo il ragazzo della Intermarché-Wanty Gobert non collaborava. A questo punto sono contento della vittoria di Magnus perché mi ha detto ‘senza di te non avrei mai vinto’. Questa volta è toccata a lui, speriamo presto tocchi anche a me

Oggi il premio della combattività, un domani...

È comunque un bel premio. Siamo al Tour de France, la corsa più importante, più bella e affascinate di tutte. Sto bene, mi sono riposato bene e spero nei prossimi giorni di avere un po’ più di fortuna e un po’ più di amici che abbiano voglia di stare davanti con me

