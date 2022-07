Alberto Bettiol che non riesce a cogliere questa vittoria tanto agognata al Tour. Non è la prima volta che va in fuga e, soprattutto, sembrava davvero in palla in questa 14esima Matthews sulla Niente da fare perche non riesce a cogliere questa vittoria tanto agognata al Tour. Non è la prima volta che va in fuga e, soprattutto, sembrava davvero in palla in questa 14esima tappa che portava tutti a Mende . Fantastica la sparata a riportarsi susulla Côte de la Croix Neuve ma, dopo averlo superato , il corridore toscano ha subito un contro sorpasso con l'australiano a vincere in solitaria. Bettiol ha però promesso che ci riproverà nelle prossime tappe.

Ad

CHI VINCE IL TOUR DE FRANCE 2022? Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Romain Bardet Geraint Thomas Adam Yates Nairo Quintana David Gaudu

Tour de France Pogacar attacca, Vingegaard non molla! Bettiol ci crede, ma vince Matthews 3 ORE FA

Ci riproverò per la vittoria

Non mi sentivo molto bene, ma nel finale stavo meglio che in partenza. Avevo speso molto per entrare in fuga. A volte passi 5 ore in bicicletta e poi in pochi secondi la vittoria se ne va. Penso che Matthews si sia meritato questa vittoria, ma ho promesso a tutti - soprattutto alla squadra - che ci riproverò per un’altra vittoria. Sono dispiaciuto per me e per le persone che credono in me, ma il Tour non è ancora finito

Matthews rimonta Bettiol e vince in solitaria: rivivi l'arrivo

Non pensavo che Matthews mi potesse staccare

Matthews ha fatto esattamente come me qualche giorno fa. È partito a 50 km dalla conclusione e io l’ho raggiunto quando ne mancava uno. Personalmente non credevo che avesse le gambe per staccarmi. Il mio ds mi ha detto di provare a staccarlo, più o meno come ho fatto l’anno scorso al Giro d’Italia con Cavagna, ma sfortunatamente ho trovato un Matthew fortissimo

Bettiol ci ha fatto sognare: ecco il momento in cui raggiunge Matthews

I ringraziamenti per la squadra e, soprattutto, per Uran

Devo ringraziare Rigoberto, Neilson e tutta la squadra che mi hanno dato questa opportunità. È comunque un 2° posto al Tour, sono dispiaciuto, ma felice. In questo caso era più Rigo che voleva aiutare me e proprio per questo mi è dispiaciuto non aver ripagato la fiducia che mi ha dato. Rigo è un campione e anche il mio compagno di camera. Sicuramente sarebbe stato bello vincere, soprattutto per la mia squadra che è fantastica

Tour 360: che peccato Bettiol! Pogacar scatta, Vingegaard è lì

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53