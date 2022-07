Ben O'Connor ha convissuto con un dolore atroce alla gamba sinistra e ha provato a resistere. Non più per la lesione muscolare al gluteo sinistro e, in accordo con lo staff medico dell'AG2R Citroën, si è deciso di abbandonare immediatamente il Tour per preparare la seconda parte della stagione. O'Connor, infatti, proverà a far classifica alla prossima Vuelta. Intanto per l'AG2R ci ha pensato già Jungels a rendere meno anonima questa prima parte di Tour, Era stato uno dei corridori usciti malconci dalla tappa del pavé, quella di Arenberg , a causa di una caduta. Da alloraha convissuto con un dolore atroce alla gamba sinistra e ha provato a resistere. Non più per la classifica , dopo il 4° posto nella generale dello scorso anno, ma quanto meno per recuperare in vista di qualche tappa nel finale. Dopo gli ultimi esami, però, si è riscontrata unae, in accordo con lo staff medico dell'AG2R Citroën, si è deciso di abbandonare immediatamente il Tour per preparare la seconda parte della stagione. O'Connor, infatti, proverà a far classifica alla prossima Vuelta. Intanto per l'AG2R ci ha pensato giàa rendere meno anonima questa prima parte di Tour, con il successo di Châtel

Le parole di O'Connor

Ho lottato con questo infortunio per giorni, ma è peggiorato. Penso che la tappa di Losanna sia stata di troppo. Ho spinto così tanto che ora in pratica pedalo con una gamba sola. È un dolore così penetrante che mi rende impossibile continuare. Sono ovviamente deluso, siamo al Tour, la corsa più importante dell’anno e quella su cui abbiamo puntato tutto, quella per cui ci siamo preparati tutto l’anno e alla quale siamo venuti con grandi obiettivi. [Ben O'Connor]

Le parole di Lavenu

Viste le sue condizioni, era ovvio che non sarebbe dovuto partire per preservare la sua integrità fisica. Abbiamo l’impressione che in questi giorni sia andato avanti per il team, guidato dalla voglia di non deluderci. Sentiamo che si deve fermare per riprendersi mentalmente e fisicamente. In questo modo sarà anche più semplice per lui approcciarsi alla seconda parte di stagione, con la Vuelta come obiettivo. [Vincent Lavenu, team manager AG2R Citroën]

