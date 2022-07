Enric Mas, questa mattina l'obiettivo minimo”. E diventano 16 i corridori costretti all'abbandono del Tour a causa della positività al covid. Tocca anche al capitano della Movistar,, questa mattina 11° in classifica generale a 24'08'' da Vingegaard , lasciare la corsa dopo un tampone positivo. Finisce dunque nel peggiore dei modi il Tour di Enric Mas, corridore che al secondo giorno di riposo aveva affermato che il podio era solo “”.

Tour de France Tour de France 2022: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 02/07/2022 A 12:53

Mai in partita né nelle tappe alpine né nelle tappe pirenaiche, era addirittura uscito dalla top 10, lamentando problemi anche in discesa. Mas non è riuscito a dare continuità dopo il 5° posto del 2020 e al 6° posto del 2021 e ora, dopo un periodo di riposo, comincerà a preparare la Vuelta dove correrà insieme a Valverde. Per il murciano sarà l'ultimo Grande Giro in carriera.

