Imanol Erviti costretto ad abbandonare le strade francesi. Il corridore della Movistar, gregario di Enric Mas a questo Tour, era alla sua 13a partecipazione alla Grande Boucle. Con questo ritiro, non potrà completare il suo 10° Tour consecutivo. Dal 2013 al 2021, infatti, il navarro era sempre riuscito ad arrivare fino a Parigi. Erviti che aveva completato in carriera 26 dei 27 Grandi Giri disputati fino ad oggi. Il covid torna a colpire. 13° caso di positività al covid al Tour (più quelli di Jungels e Majka che sono però rimasti in corsa per "carica virale bassa” ), concostretto ad abbandonare le strade francesi. Il corridore della, gregario di Enric Mas a questo Tour, era alla sua 13a partecipazione alla. Con questo ritiro, non potrà completare il suo. Dal 2013 al 2021, infatti, il navarro era sempre riuscito ad arrivare fino a Parigi. Erviti che aveva completato in carriera 26 dei 27 Grandi Giri disputati fino ad oggi.

È il primo ritiro in casa Movistar, con il team spagnolo che, però, non ha particolarmente brillato visto la condizione non ottimale di Enric Mas, addirittura fuori dalla top 10. L'unico che si è messo in mostra con continuità è stato Matteo Jorgenson che si è piazzato in diverse tappe.

