Grande Boucle. Si tratta di Lennard Kämna, 4° nella tappa di La Planche des Belles Filles - superato Bora Hansgrohe è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questo Tour, anche se non è riuscito a centrare la vittoria. Il tedesco che aveva già alzato le braccia al cielo al Tour nel 2020 e che in questa stagione ha vinto una tappa del Giro d'Italia, Altro grande nome che lascia la. Si tratta di, 4° nella tappa di La Planche des Belles Filles - superato da Pogacar, Vingegaard e Roglic a 200 metri dal traguardo - 10° nella tappa di Megève, dove ha sognato di indossare anche la maglia gialla , e 8° a Mende. Il corridore dellaè stato senza dubbio uno dei protagonisti di questo Tour, anche se non è riuscito a centrare la vittoria. Il tedesco che aveva già alzato le braccia al cielo al Tour nel 2020 e che in questa stagione ha vinto una tappa del Giro d'Italia, quella dell'Etna

Dal comunicato della Bora Hansgrohe, si evince che Kämna sia raffreddato, ma che non abbia il covid. Almeno stando ai tamponi effettuati a tutta la squadra della Bora, che hanno dato esito negativo per tutti i componenti rimasti in corsa.

Kämna ci prova, Vingegaard pure, ma vince ancora Pogacar: gli highlights

