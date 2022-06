"A seguito della perquisizione della polizia in alcune case del personale e dei corridori lunedì, l'hotel del Team Bahrain Victorious è stato perquisito dalla polizia danese su richiesta dei pubblici ministeri francesi questa mattina alle 5:30. Gli ufficiali hanno perquisito tutti i veicoli della squadra, il personale e le stanze dei corridori. La squadra ha pienamente collaborato a tutte le richieste degli ufficiali e la perquisizione è stata completata nel giro di due ore. Nessun oggetto è stato sequestrato alla squadra. Dopo la perquisizione della polizia, la squadra non vede l'ora di concentrarsi sulla gara ciclistica più grande e migliore del mondo, il Tour de France. Il team non farà ulteriori commenti sull'argomento" - scrive la società.

