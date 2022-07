Ciclismo

Tour de France 2022 - Bentornato Dylan! Le dolci lacrime di Groenewegen che non vinceva dal 2019

TOUR DE FRANCE - Un'emozione incredibile per Dylan Groenewegen che trova il successo nella volata di Sonderborg. Lui che non vinceva in un Grande Giro dal 2019. Nel 2021, dopo la squalifica per i fatti della caduta con Jakobsen, era tornato al Giro, ma senza successo. Qui, al Tour, 3 anni dopo, finalmente la rinascita. Le lacrime di gioia e poi il podio.

00:01:36, 24 minuti fa