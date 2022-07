Dopo la vittoria di Clarke nella tappa del pavé, si riparte con un'altra tappa ostica. È la frazione più lunga di questa edizione e il finale sarà molto intenso con tre muri nel giro di 12 km. Vedremo attacchi a destra e sinistra e potranno rendersi protagonisti anche gli uomini di classifica . Ci sarà anche qualche big che ci proverà dopo aver perso terreno in queste prime tappe? Noi speriamo sempre sugli italiani...

Dove seguire la 6a tappa in diretta tv e live streaming

Il percorso

Si partirà da Binche, dal Belgio, e ci sarà il rientro in Francia passando dalle Ardenne. Prima parte di gara 'semplice', con la Côte des Mazures (2 km al 7,6%) ad accogliere i corridori all'ingresso in Francia. Dopo Charleville-Mézières e Sedan, ci sarà l'attraversamento di Carignan dove è posto il traguardo volante di giornata. Tappa facile, per così dire, ma con un gran finale. Quattro muri ad attendere i corridori tra la Côte de Montigny-sur-Chiers (1,6 km al 4,4%), Lexy (2,3 km al 4,3%), la Côte de Pulventeux (0,8 km al 12,3%) e la salita di Longwy (1,6 km al 5,8%) all'arrivo. Se la fuga sarà stata ripresa, potrebbero esserci anche i fuochi d'artificio tra gli uomini di classifica.

Tutte le salite

-Al km 87,2 Côte des Mazures (3a categoria): 2 km al 7,6%, picco all'8,6%;

-Al km 205 Côte de Montigny-sur-Chiers (4a categoria): 1,6 km al 4,4%, picco al 5,4%;

-Al km 210,3 Lexy (no GPM): 2,3 km al 4,3%;

-Al km 214,6 Côte de Pulventeux (3a categoria): 0,8 km al 12,3%;

-Al km 219,9 Côte des Religieuses (no GPM): 1,6 km al 5,8%, picco all'11%;

Favoriti

Wout van Aert e Mathieu van der Poel. Uno arriva però dalle fatiche del pavé dove ha tentato il tutto per tutto per salvare Vingegaard, l'altro ha ammesso Tappa molto incerta. Dopo un avvio 'facile', si arriverà ad affrontare tre muri in rapida successione nel giro di 12 km. Diventa un trampolino di lancio per gli uomini da Classiche e, in questo senso, diremmo subito. Uno arriva però dalle fatiche del pavé dove ha tentato il tutto per tutto per salvare Vingegaard, l'altro ha ammesso di essere lontanissimo dalla condizione migliore . Fossero al top, sarebbe la tappa ideale per vedere un loro duello.

Matthews, velocista, ma di un certo tipo, che va a nozze su questi finali. Così come Teuns, il vincitore Mohoric ci può provare, così come qualche italiano. È un finale alla Bagioli questo, ma anche Bettiol ci potrebbe fare un pensierino. Il corridore dell'Education EasyPost, tra l'altro, ha pedalato molto bene nell'ultima tappa del pavé. Occhio però a corridori come, velocista, ma di un certo tipo, che va a nozze su questi finali. Così come, il vincitore dell'ultima Freccia Vallone . Ancheci può provare, così come qualche italiano. È un finale allaquesto, ma ancheci potrebbe fare un pensierino. Il corridore dell'Education EasyPost, tra l'altro, ha pedalato molto bene nell'ultima tappa del pavé.

Pogacar e Adam Yates ci può provare tranquillamente. E chissà che non voglia provarci direttamente Primoz Roglic, per riscattarsi E poi occhio comunque agli uomini di classifica. Ci sono tre salite e gente comeci può provare tranquillamente. E chissà che non voglia provarci direttamente, per riscattarsi dalla brutta caduta patita nella tappa di Arenberg. Sempre se avrà le forze necessarie per rimanere con i migliori...

Matthews, Mohoric, Teuns *****

van Aert, Roglic, Bettiol, Bagioli ****

Pogacar, Pidcock, Cosnefroy, Fuglsang, Barguil ***

Laporte, Lafay, Ruben Guerreiro, Sagan, Vlasov, Konrad, Schachmann **

van der Poel, Woods, Adam Yates, Bardet, Wellens, Lutsenko, Mollema, Kron, Gaudu *

Info utili

-Orario di partenza: 12.15;

-Orario d'arrivo: tra le 17.15 e le 17.45;

-Lunghezza: 219,9 km;

-Dislivello: 2472 metri;

-GPM: 3;

