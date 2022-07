Ciclismo

Tour de France 2022 - Caldo infernale al Tour, Contador si rovescia addosso una borraccia

TOUR DE FRANCE - Caldo torrido sule strade di Francia e altra giornata durissima per i corridori. Ma non solo. Anche Alberto Contador, che segue la carovana a bordo di una moto, ha bisogno di rinfrescarsi e si rovescia addosso una borraccia piena d'acqua in un momento di sosta.

00:00:42, 36 minuti fa