Ciclismo

Tour de France 2022 - Caleb Ewan è già l'ultima ruota del carro: a Megève con 31' di ritardo

TOUR DE FRANCE - Saranno due giorni molto difficili per Caleb Ewan che dovrà impegnarsi un po' di più se vorrà non finire fuori tempo massimo. Il corridore australiano ha fatto già una fatica matta ad arrivare a Megève, nonostante non fosse una tappa davvero così impegnativa, specialmente in gruppo. Il corridore della Lotto Soudal è arrivato ultimo a 31'06''.

00:00:40, 42 minuti fa