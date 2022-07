Caleb Ewan aspettava questa a 71 km dal traguardo la caduta del corridore australiano che ha compromesso tutto il lavoro. Poi con la beffa di Dopo esser 'sopravvissuto' nei tapponi alpini aspettava questa tappa di Saint Étienne per provarci anche se non era proprio una tappa per velocisti puri. Ewan e la Lotto Soudal, comunque, hanno provato a tenere controllata la fuga, mala caduta del corridore australiano che ha compromesso tutto il lavoro. Poi con la beffa di essere stato multato e penalizzato per essere stato aiutato a rientrare dall'Alpecin Deceuninck... E c'è il serio rischio che Ewan possa addirittura lasciare il Tour. Sarebbe il terzo Grande Giro consecutivo lasciato per condizioni fisiche deficitarie, dopo il Giro 2022 e il Tour 2021.

Le condizioni dello sprinter australiano verranno valutate sabato mattina, prima della partenza della 14esima tappa. Il primo referto dice trauma contusivo al ginocchio, con Ewan che sente anche un forte dolore alla spalla.

Le parole di Caleb Ewan

Mi sentivo molto bene ed è per questo che ci siamo impegnati a controllare la fuga, che non è mai andata troppo lontano, fino alla caduta… Non so cosa sia successo, ma c’è stata una frenata nel mezzo di una curva, io non sapevo dove andare e ho toccato la ruota posteriore davanti alla mia. Il mio ginocchio e la mia spalla fanno abbastanza male per il momento, quindi spero che sia tutto a posto, ma dobbiamo aspettare e vedere come evolverà stanotte

