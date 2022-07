Caleb Ewan che proprio van Aert e Sagan nella seconda volata, un cambio di traiettoria che, probabilmente, dice Ewan, avrebbe dovuto vedere un'azione da parte della Giuria dei Commissari. Il Tour riparte da Calais con la prima frazione francese dopo il week end in Danimarca. Abbiamo visto due volate di gruppo finora, quella vinta da Jakobsen a Nyborg , e quella conquistata da Groenewegen a Sonderborg . Inevitabile che gli altri velocisti siano delusi, uno su tutti è statoche proprio non ci ha convinto . Solo 13° al primo sprint, 9° al secondo. Il corridore australiano, però, si è difeso dalle critiche e, anzi, ha contrattaccato. Si è lamentato per un cambio di traiettoria irregolare dinella seconda volata, un cambio di traiettoria che, probabilmente, dice Ewan, avrebbe dovuto vedere un'azione da parte della Giuria dei Commissari.

Se avesse continuato a sprintare sarei andato contro le transenne

Hanno iniziato a sprintare in mezzo alla strada e il lato destro era libero, quindi ho deciso di andare sul lato destro, ma si sono spostati tutti su quel lato. Penso che abbia iniziato van Aert e poi Sagan abbia ondeggiato in maniera un po’ più drastica verso destra. Sono stato decisamente schiacciato. Se avessi continuato a sprintare e non avessi frenato sarei andato a sbattere contro le transenne. [VeloNews]

Chissà quali sono le regole...

Le regole vengono sempre interpretate in maniera diversa. In alcune gare verrebbero squalificati, in altre no. Chissà quali sono le regole, ma loro hanno deviato dalla loro linea. Questi sono gli sprint, ci sono sempre corridori che escono dalla loro linea

Spero che la fortuna giri dalla mia parte

Entrambe le volte non ho potuto davvero partecipare allo sprint. La cosa positiva è che la mia forma è davvero buona, la squadra è forte e spero che un po’ di fortuna giri dalla mia parte. Sappiamo di non avere qui una squadra per fare un treno completo, la cosa migliore che possono fare è mettermi in una buona posizione negli ultimi km. Entrambe le volte sono partito in buona posizione, quindi non posso lamentarmi di questo, ma negli ultimi metri succede sempre qualcosa

