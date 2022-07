Geoffrey Bouchard. Il corridore dell'AG2R Citroën non si era ancora visto in questo Tour, lui che puntava alla Bob Jungels positivo, ma il lussemburghese ha preso comunque il via da Copenaghen perché 'non contagioso'. Dopo una prima settimana tendenzialmente tranquilla, arrivano purtroppo i primi positivi al covid in gruppo al Tour de France. Dopo i test rapidi effettuati sui corridori, è emersa la positività del francese. Il corridore dell'AG2R Citroën non si era ancora visto in questo Tour, lui che puntava alla maglia a pois dopo aver vinto la classifica scalatori alla Vuelta (nel 2019) e al Giro d'Italia (2021). È il secondo caso da inizio Tour per l'AG2R che ha avuto anchepositivo, ma il lussemburghese ha preso comunque il via da Copenaghen perché ''.

Vegard Stake Laengen dell'UAE Emirates. Un campanello d'allarme importante nella squadra emiratina, la squadra del leader Tadej Pogacar che sembra in realtà aver già chiuso il Tour tra le due vittorie di tappa e il Qualche ora più tardi è emersa anche la positività del norvegesedell'UAE Emirates. Un campanello d'allarme importante nella squadra emiratina, la squadra del leaderche sembra in realtà aver già chiuso il Tour tra le due vittorie di tappa e il distacco inflitto a tutti i suoi rivali . Si spera ovviamente che Laengen possa non aver contagiato gli altri in squadra. E dire che il norvegese si era messo in mostra nella tappa della Planche des Belles Filles , prima con l'ingresso nella fuga poi, richiamato in gruppo dal suo capitano, con il lavoro in testa proprio per annullare l'azione degli ex compagni d'avventura.

