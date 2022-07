Grande Boucle. Ecco la prima del trittico di tappe sui Pirenei. Tendenzialmente, questa è la più semplice, perché non ha un arrivo in salita, ma occhio alle trappole che i corridori potranno trovare lungo il percorso. Ci sono ben due GPM di 1a categoria e poi quasi 27 km tutti di discesa. Vingegaard potrebbe perdere la maglia anche così, ma il danese Pogacar che, invece, ha detto Dopo aver fatto un bilancio della prima parte del Tour , al via l'ultima - intensa - settimana della. Ecco la prima del trittico di tappe sui. Tendenzialmente, questa è la più, perché non ha un arrivo in salita, ma occhio alle trappole che i corridori potranno trovare lungo il percorso. Ci sono ben due GPM di 1a categoria e poi quasi 27 km tutti di discesa.potrebbe perdere la maglia anche così, ma il danese si è già detto pronto a tutto e in particolar modo alla 'chiamata' diche, invece, ha detto che attaccherà su tutte le salite . Ci sarà da divertirsi.

Dove vedere la tappa in Diretta tv e Streaming

Il percorso

Tappa con tanta montagna, anche se lo scollinamento dell'ultimo GPM si troverà ai -27,2 km dal traguardo. C'è da affrontare subito la Côte de Saint-Hilaire, un 4a categoria, niente di che, ma sarà un trampolino di lancio per le azioni in fuga. Poi il Col de l'Espinas, ma si farà sul serio dopo 113 km con la salita del Port de Lers (1a categoria): 11,4 km al 7%. Altri 20 km e ci sarà il temibile Mur de Péguère (9,3 km al 7,9%) ma, come detto, allo scollinamento non ci sarà la linea del traguardo. Per arrivare a Foix ci saranno poco più di 27 km... Di discesa. Non è che questo Tour si deciderà in discesa?

Tutte le salite

-Al km 13,7 Côte de Saint-Hilaire (4a categoria): 1,5 km al 6,6%;

-Al km 36,6 Col de l'Espinas (3a categoria): 5,3 km al 5%;

-Al km 125,1 Port de Lers (1a categoria): 11,4 km al 7%, con picco al 10,3%;

-Al km 151,3 Mur de Péguère (1a categoria): 9,3 km al 7,9%, con picco al 18%;

Al via i Pirenei: la scalata del Mur de Péguère in 3D, si tocca il 18% di pendenza

I favoriti

bookmaker sono bassissime se parliamo specialmente di due corridori: Alberto Bettiol, Damiano Caruso che, ahinoi, ha fatto poco fino ad adesso. Questa può essere l'occasione giusta per provarci. Ci sarà sicuramente una fuga corposa e occhio a Daniel Martínez che è già uscito di classifica. E ora di vedere qualche italiano alzare le braccia al cielo. Anche perché l'ultima volta risale al 27 luglio 2019, tre anni fa. Le quote deisono bassissime se parliamo specialmente di due corridori: 2° nella tappa di Mende , eche, ahinoi, ha fatto poco fino ad adesso. Questa può essere l'occasione giusta per provarci. Ci sarà sicuramente una fuga corposa e occhio ache è già uscito di classifica.

Pogacar che ha avvisato Vingegaard: attaccherà su ogni salita. E quella del Mur de Péguère è perfetta per piazzare un attacco e rinforzare poi in discesa. Occhio a Bardet che discese se ne intende e poi i soliti Kämna, Jungels, Pinot che di fughe ne hanno già provate nelle prime due settimane di Tour, Poi c'è la battaglia tra i big. È vero che non c'è l'arrivo in salita, ma non restano tante occasioni per affondare il colpo. È il mantra che si è ripetutoche ha avvisato: attaccherà su ogni salita. E quella del Mur de Péguère è perfetta per piazzare un attacco e rinforzare poi in discesa. Occhio ache discese se ne intende e poi i solitiche di fughe ne hanno già provate nelle prime due settimane di Tour, con il lussemburghese già andato a segno

In gioco anche tanti punti per la classifica scalatori. 43 punti in palio in questa tappa e, dunque, anche corridori come Geschke, Meintjes, Powless, Latour, e il nostro Giulio Ciccone, si butteranno nella mischia. Poi non si sa mai, se saranno ancora in testa all'ultima salita...

Bettiol, Damiano Caruso, Daniel Martínez *****

Pogacar, Vingegaard, Bardet, Kämna, Jungels, Pinot ****

Madouas, Pidcock, Verona, Schultz, Gaudu, Woods, Latour, Meintjes ***

Ciccone, Mollema, Lutsenko, Enric Mas, Teuns, Geraint Thomas, Adam Yates **

Konrad, Powless, Quintana, Uran, Luis León Sánchez, Mohoric, Rolland, Geschke, Matthews *

Info utili

-Orario di partenza: 12.30;

-Orario d'arrivo: tra le 16.58 e le 17.27;

-Lunghezza: 178,5 km;

-Dislivello: 1557 metri;

-GPM: 4;

