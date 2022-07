Ciclismo

Tour de France 2022 - Caruso ci prova, Vingegaard risponde a Pogacar, vince Houle: gli highlights della tappa 16

TOUR DE FRANCE - Nella sedicesima tappa Damiano Caruso va in fuga per riscattare il suo Tour, ma sulla salita finale si stacca dai migliori. Vince così il coraggioso Hugo Houle, in solitaria a Foix. Sul podio Madouas e Woods. Tadej Pogacar attacca tre volte Vingegaard, ma la maglia gialla tiene alla grande.

00:03:27, 22 minuti fa