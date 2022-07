Forbes. Ma c'è chi storce il naso. Non tanto per il Tour de France in sé, ma per la cassa di risonanza che il Tour ha nel suo Paese e negli altri Paesi, confronto - ad esempio - ad un Giro d'Italia. E questo si proietta sulla salute di un movimento ciclistico. Ecco che al Tour ci possono essere 6 squadre francesi, mentre in Italia si fa fatica a trovare le risorse per mettere in piedi Davide Cassani, si chiude il perché attraverso un lungo posto sui suoi canali social... Il Tour de France sta riscontrando grande successo in territorio nazionale, sia con gli ascolti televisivi che con la presenza della gente per strada. Non è un caso che il Tour sia l'evento di ciclismo più importante al mondo e, addirittura, sia il terzo evento sportivo più importante al mondo dopo i Mondiali di calcio e i Giochi Olimpici seconda la rivista. Ma c'è chi storce il naso. Non tanto per il Tour de France in sé, ma per la cassa di risonanza che il Tour ha nel suo Paese e negli altri Paesi, confronto - ad esempio - ad un Giro d'Italia. E questo si proietta sulla salute di un movimento ciclistico. Ecco che al Tour ci possono essere 6 squadre francesi, mentre in Italia si fa fatica a trovare le risorse per mettere in piedi una squadra italiana World Tour . L'ex ct della Nazionale Italia,, si chiude il perché attraverso un lungo posto sui suoi canali social...

Il ciclismo in Italia non ha lo stesso spazio che ha in Francia

Ma a pensarci bene, cos’ha in più il Tour de France rispetto al Giro d’Italia? Si, è vero, loro sono nati 6 anni prima ma perché è la corsa più importante al mondo? Leggendo l’Equipe, mi sono venute le lacrime agli occhi. Si, sto esagerando, ma sinceramente ho nutrito un sentimento di sana invidia per quello che riescono a fare i francesi. Parlavo dell’Equipe perché oggi, al Tour de France, erano dedicate ben 13 pagine più la foto gigante in prima. Ho partecipato a 9 Tour de France, ne ho commentati altri 18 e posso assicurarvi che un po’ lo conosco

In Francia, durante il Tour, i giornali, sportivi e non, mettono la loro corsa in prima pagina, i telegiornali aprono con il Tour de France, il Presidente della Repubblica, almeno un giorno, si reca in visita, e milioni di stranieri prendono le vacanze per seguirlo. Quest’anno sono andato a vedere la partenza a Copenaghen, ho incontrato l’ex campione australiano Stuart O’Grady che era in Danimarca per accompagnare 200 australiani arrivati per vedere il Tour de France. E tutto questo interesse cosa porta? Che loro, i francesi, hanno 3 squadre World Tour, 3 super squadre Professional quindi 6 squadre che partecipano alla corsa di casa. Noi non abbiamo una squadra World Tour da diversi anni e difficilmente riusciremo a metterne insieme una. Lo sapete, io ci sto provando ma è davvero difficile trovare le risorse. Per loro, parlo dei francesi, è molto più facile

Il Giro d'Italia Under vs Tour de l'Avenir

Altra questione, per 5 anni mi sono sbattuto insieme a Marco Selleri e Marco Pavarini per riportare nel nostro calendario il Giro d’Italia giovani. Qualcuno si è fatto avanti? Anche solo per dire: bravi, vi diamo una mano. Nessuno. Quelli del Tour organizzano da anni il Tour de l’Avenir, quest’anno ripropongono il Tour al femminile. In pratica aiutano e sostengono il ciclismo francese

Anche se il ciclismo in Italia...

In Italia abbiamo il più alto numero di cicloturisti al mondo, una delle corse a tappe più belle (il Giro d’Italia), dirette televisive che richiamano milioni di spettatori, appassionati che si muovono da casa per seguire da vicino le corse e poi? Telegiornali che neanche si accorgono delle nostre corse e giornali che non mettono una riga su gare di interesse internazionale

Lo spazio al ciclismo femminile

Abbiamo delle ragazze fantastiche, che vincono su strada, su pista, ma perché non dare loro la giusta ribalta? Scusate ma ora continuo a leggere l’Equipe e quelle meravigliose 13 pagine che mi danno la possibilità di vivere il Tour de France anche se sdraiato sul mio divano di casa. Devo finire in tempo per la diretta televisiva

