Svizzera nella frazione che ha portato tutti a Losanna. Arrivo Pogacar che, dopo i successi di Longwy e van Aert. Il belga, invece, fa il bis dopo Mattia Cattaneo andato in fuga. Per lui anche il numerino rosso di combattivo di giornata. Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine della prima settimana di Tour. In attesa dell'ostica tappa di Châtel, che darà un altro scossone alla classifica, abbiamo sconfinato innella frazione che ha portato tutti a Losanna. Arrivo con un GPM di 3a categoria, ma molto esplosivo . Ci ha riprovatoche, dopo i successi di Longwy e La Planche des Belles Filles , ha tentato il tris consecutivo, mai successo in questo secolo, ma lo sloveno si è dovuto arrendere a. Il belga, invece, fa il bis dopo la vittoria di Calais e incrementa sempre più il suo vantaggio nella classifica a punti. Gli italiani si mettono in mostra, soprattuttoandato in fuga. Per lui anche il numerino rosso di combattivo di giornata.

Ad

Promossi

Tour de France Van Aert e Pogacar a colpi di vittorie, già 8 al Tour: sarà record? 2 ORE FA

Wout van Aert

Dopo la straordinaria vittoria di Calais, Wout van Aert concede anche il bis. E non era di certo facile, visto che si è messo di mezzo anche Pogacar che voleva trovare la sua terza vittoria consecutiva. Invece, niente da fare questa volta per lo sloveno, sverniciato da un grande van Aert che ritrova anche il gusto di vincere una volata. Vien da dire, è l'unico che riesce a battere Pogacar in questo Tour. Intanto il belga vince almeno due tappe al Tour da quattro anni di fila, fa 8 in carriera alla Grande Boucle e 37 in carriera su strada. Cominciano ad essere dei numeri importanti per uno dei potenziali favoriti per il Mondiale 2022.

Pogacar è sempre lì, ma stavolta vince van Aert! Rivivi l'arrivo

Michael Matthews

secondo è il primo degli sconfitti? Sottoscriviamo in pieno questo mantra, ma promuoviamo comunque Michael Matthews. È la seconda volta che arriva secondo: battuto a Il? Sottoscriviamo in pieno questo mantra, ma promuoviamo comunque. È la seconda volta che arriva secondo: battuto a Longwy da Pogacar , battuto a Losanna da van Aert. I due grandi protagonisti di questo Tour . Matthews fa quel può, ma si deve scontrare contro questi due grandi corridori. Lui ci sta mettendo il massimo ed è autore fin qui di grande prestazioni, anche più degli anni passati quando faceva fatica anche a piazzarsi. Siamo sicuri che riuscirà, da qui alla fine, di mettere anche la sua firma su questo Tour.

Matthews: "Sono partito troppo presto, con van Aert poco da fare"

Mattia Cattaneo

Una missione impossibile, un po' come van Aert l'altro giorno a Longwy. C'è da dire che per la tappa di oggi ci si attendeva una fuga molto più corposa, che superasse sicuramente le 10 unità. Il primo tentativo è andato a segno con Mattia Cattaneo, appunto, Frison e Fred Wright ma servivano altre forze fresche. Poi quella maxi-caduta in avvio, con tanti big coinvolti, ha fatto fermare il gruppo e cambiato gli scenari di tappa. Cosa doveva fare? Fermarsi? Lui ha tirato dritto, cercando anche di dare una regia ai suoi compagni di fuga. Ci ha provato da grande battagliero qual è, speriamo di rivederlo presto all'attacco. arrivato È arrivato il premio della combattività per lui: l'ultimo italiano fu Daniel Oss il 4 settembre 2020, anche quel giorno vinse van Aert...

"Andiamo!" Cattaneo chiede ai compagni di fuga di accelerare

Bocciati

Jasper Philipsen

Era impossibile vedere un velocista puro trionfare in cima sulla Côte du Stade olympique di Losanna, ma Jasper Philipsen evidentemente non si sentiva un velocista puro... Ha messo a tirare tutta la squadra nel finale di tappa e all'approccio dell'ultima salita, spremendo anche van der Poel che sta pian piano recuperando la forma. Dopo l'azione dell'Alpecin Deceuninck, però, si è messo in testa Majka per l'ultimo km e Philipsen è scomparso dai radar. Risultato? Il belga è arrivato al traguardo con 58'' di ritardo. Inutili energie spese.

Bauke Mollema

In tanti sono mancati in casa Trek Segafredo. Alla fine ci ha provato Skujins, ma questa era una tappa disegnata apposta per uno come Bauke Mollema. Il neerlandese, però, dopo l'ottima cronometro iniziale si è un po' perso. Anche oggi non ha fatto nemmeno parte della partita, concludendo la sua tappa ad oltre 2' dal vincitore.

Matej Mohoric

Sono diversi, in realtà, i protagonisti assenti in questo inizio di Tour de France. Uno di questi è van der Poel che, però, ha approcciato questa corsa con una condizione deficitaria dopo il Giro. Uno che proprio non abbiamo mai visto in questa prima settimana è Matej Mohoric. E questa era l'occasione perfetta per il corridore sloveno di entrare nella fuga e provare un numero come fece un anno fa (in due occasioni). Speriamo arrivino momenti migliori per il vincitore dell'ultima Sanremo.

Subito caduta in gruppo! Coinvolto anche Pogacar

Dove vedere il Tour de France in diretta tv e live streaming

Il Tour de France 2022 sarà trasmesso in DIRETTA integrale su Eurosport 1 (Canali 210 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Tour de France, dal km 0 e senza pubblicità, in streaming su Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

La UAE sfila davanti a tutti: è festa per il trionfo di Pogacar

Tour de France Van Aert concede il bis! Pogacar ci prova ed è 3°, Bettiol 5° 5 ORE FA