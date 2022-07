Ciclismo

Tour de France 2022 - Che artista! Corridore sposta la borraccia con un colpo di ruota

TOUR DE FRANCE - Occhio alle borracce che possono sempre fare male ai corridori, un corridore dell'AG2R Citroën mette d'accordo tutti lanciandola via con un colpo di classe. Con la ruota anteriore riesce a spostarla via senza far rischiare gli altri del gruppo.

00:00:38, 27 minuti fa