Ciclismo

Tour de France 2022 - Che rischio Bettiol! Alberto dribbla i manifestanti in mezzo ai fumogeni durante la fuga

TOUR DE FRANCE - C'è una protesta al Tour de France. Sono dei manifestanti 'in sostegno del clima' che per poco però non subivano un bell'incidente con i corridori in arrivo dalla fuga. Alberto Bettiol ha dovuto fare dei dribbling clamorosi a visibilità zero a causa dei fumogeni.

00:00:15, un' ora fa