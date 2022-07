Ciclismo

Tour de France 2022 - Chi vince tra Pogacar e Adam Yates sulla Planche des Belles Filles? I pronostici di Eurosport

TOUR DE FRANCE - Ecco i pronostici dei nostri esperti per quanto riguarda la tappa col primo arrivo in salita, quello di La Planche des Belles Filles. Quasi tutti per Pogacar, c'è chi punta su Adam Yates, c'è chi sogna Pinot visto che questa è la tappa di casa sua.

00:02:56, un' ora fa