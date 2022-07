Ciclismo

Tour de France 2022 - "Christophe! Christophe!" La maglia gialla Vingegaard si complimenta con Laporte per la vittoria

TOUR DE FRANCE - Tutti pazzi per Laporte. Dopo aver fatto un grande lavoro di gregariato in questo Tour, Vingegaard è felicissimo per il successo del suo compagno di squadra e lo saluta a fine per tappa.

00:00:56, un' ora fa